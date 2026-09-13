जौनपुर के विशाल यादव हत्याकांड पर सियासत गरम! मंत्री अनिल राजभर ने सपा कनेक्शन का लगाया आरोप

जानकारी के मुताबिक, 11 सितंबर को जौनपुर के तिवारीपुर निवासी विशाल यादव उर्फ बिच्छी सैलून से बाल कटवाकर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने विशाल पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया। गंभीर रूप से घायल विशाल की बाद में मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया।