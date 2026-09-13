दिवाली से पहले फ्लाइट टिकट महंगे, मुंबई-लखनऊ किराया 23 हजार के पार, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

दिवाली परिवार के साथ मनाने के लिए घर लौटने वालों के लिए इस बार हवाई यात्रा का बजट बढ़ गया है। मुंबई से 23 हजार रुपये से अधिक, बेंगलुरु और पुणे से 20 हजार रुपये से अधिक तथा चेन्नई से करीब 19 हजार रुपये तक पहुंचा किराया यात्रियों के लिए चिंता का विषय है। एयर ट्रैवल एजेंटों के मुताबिक सीटें भरने के साथ किराये में और बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में दिवाली पर लखनऊ आने वाले यात्रियों के लिए यात्रा की तारीख और बजट को ध्यान में रखते हुए समय रहते टिकट बुक करना बेहतर विकल्प हो सकता है। खासकर 6 नवंबर को लखनऊ आने की योजना बना रहे यात्रियों को सीटों की उपलब्धता और किराये पर नजर रखने की जरूरत होगी।