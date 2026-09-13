Gold Price: गणेश चतुर्थी पर सोना-चांदी खरीदने का मौका, 16 सितंबर को फेड के फैसले से बदलेगा बाजार

तकनीकी विश्लेषण के आधार पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए 4330 डॉलर का स्तर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपलब्ध बाजार विश्लेषण के अनुसार यदि सोने की कीमत इस स्तर के नीचे क्लोजिंग देती है तो करीब 300 से 400 डॉलर तक की गिरावट का जोखिम बन सकता है। इसके विपरीत 4510 डॉलर के ऊपर क्लोजिंग को नई तेजी की शुरुआत के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि ये तकनीकी स्तर बाजार की संभावित दिशा को समझने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संकेत हैं। वास्तविक बाजार में कीमतें इससे अलग भी चल सकती हैं। इसलिए केवल किसी एक स्तर के आधार पर निवेश का निर्णय लेना जोखिमपूर्ण हो सकता है।