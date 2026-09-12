12 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘आकाश आनंद मेरे छोटे भाई जैसे’, BSP में मचे घमासान के बीच चंद्रशेखर आजाद ने दिया खुला ऑफर

Chandrashekhar Azad: आजाद समाज पार्टी (ASP) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सपा से निष्कासत आकाश आनंद को लेकर बड़ा बयान दिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि आकाश मेरे छोटे भाई जैसे हैं।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Sep 12, 2026

Chandrashekhar Azad

चंद्रशेखर आज़ाद Source- X (@BhimArmyChief)

Chandrashekhar Azad Open Offer To Akash Anand: बहुजन समाज पार्टी (BSP) में मायावती के भतीजे आकाश आनंद के निष्कासन के बाद दलित राजनीति में नया मोड़ आ गया है। नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी (ASP) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आकाश को अपना छोटा भाई बताते हुए अपनी पार्टी में आने का खुला ऑफर पेश किया है।

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आकाश आनंद मेरे छोटे भाई जैसे हैं। साथ आए तो मिलकर अधूरा मिशन पूरा करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आकाश आनंद भले ही उनकी आलोचना करते रहे हों, लेकिन उनके मन में हमेशा छोटे भाई जैसा भाव रहा है। अगर आकाश उनके साथ आते हैं तो बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के अधूरे कामों को मिलकर पूरा किया जाएगा।

बीएसपी में रास्ते बंद, लेकिन मिशन जारी

भीम आर्मी चीफ ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी में उनके रास्ते पूरी तरह बंद हैं। फिर भी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी में आकाश आनंद के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाबा साहब, उनके मिशन और विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम करना चाहेगा, आजाद समाज पार्टी उसका स्वागत करेगी। उन्होंने कहा, 'मैं बहुत खुले मन से कह रहा हूं कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाला हर व्यक्ति हमारा स्वागत का हकदार है।'

मायावती के फैसले के बाद सियासी हलचल

आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटाने के बाद पार्टी से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। शनिवार को जारी बयान में मायावती ने परिवार के किसी सदस्य को पार्टी में लेने से साफ इनकार कर दिया था। आकाश आनंद की यह तीसरी बार पार्टी से दूरी है। इससे पहले भी उन्हें पदों से हटाया और वापस लिया जा चुका है।

यूपी की दलित राजनीति में बनेगा नया समीकरण

चंद्रशेखर आजाद के इस ऑफर से उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला तेज होने की उम्मीद है। आजाद ने आकाश को साथ आने का निमंत्रण देकर अंबेडकरवादी आंदोलन को मजबूत करने का संदेश दिया है।

बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था नबील! यूपी ATS ने आजमगढ़ से दबोचा, पाकिस्तान-ISIS लिंक की जांच तेज

ये भी पढ़ें
uttar pradesh police logo

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2026 06:59 pm

Published on:

12 Sept 2026 06:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘आकाश आनंद मेरे छोटे भाई जैसे’, BSP में मचे घमासान के बीच चंद्रशेखर आजाद ने दिया खुला ऑफर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कौन हैं दीपिका आनंद, जिनकी राजनीति में एंट्री के संकेत दे रहीं मायावती? जानिए पूरा कनेक्शन

Deepika Anand Mayawati niece Anand Kumar daughter
लखनऊ

बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था नबील! यूपी ATS ने आजमगढ़ से दबोचा, पाकिस्तान-ISIS लिंक की जांच तेज

uttar pradesh police logo
लखनऊ

निष्कासित नेताओं की वापसी की खबरें पूरी तरह फेक! बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान, 2027 चुनाव को लेकर दिए कड़े निर्देश

Mayawati
लखनऊ

अवैद्यनाथ की पुण्यतिथि पर विशेष: अवैद्यनाथ से योगी तक, गोरक्षपीठ की राजनीति ने यूपी को कैसे बदला?

Yogi Adityanath
लखनऊ

आकाश आनंद के बाद अब बसपा के पुराने चेहरे भी छोड़ने लगे साथ? पूर्व लोकसभा प्रत्याशी देववृत्त त्यागी का इस्तीफा

Devvrat Tyagi and Mayawati
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.