‘आकाश आनंद मेरे छोटे भाई जैसे’, BSP में मचे घमासान के बीच चंद्रशेखर आजाद ने दिया खुला ऑफर

भीम आर्मी चीफ ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी में उनके रास्ते पूरी तरह बंद हैं। फिर भी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी में आकाश आनंद के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाबा साहब, उनके मिशन और विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम करना चाहेगा, आजाद समाज पार्टी उसका स्वागत करेगी। उन्होंने कहा, 'मैं बहुत खुले मन से कह रहा हूं कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाला हर व्यक्ति हमारा स्वागत का हकदार है।'