अवैद्यनाथ की पुण्यतिथि पर विशेष: अवैद्यनाथ से योगी तक, गोरक्षपीठ की राजनीति ने यूपी को कैसे बदला?

अवैद्यनाथ का राजनीतिक प्रभाव सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहा। वह राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़े रहे। 1990 के दशक में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी की राजनीति के केंद्र में था और अवैद्यनाथ इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। इस दौर में गोरक्षपीठ की धार्मिक पहचान के साथ उसकी राजनीतिक भूमिका भी मजबूत हुई। यही वह समय था जब गोरखपुर का मठ पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रभावशाली केंद्र के तौर पर देखा जाने लगा। हालांकि इसे पूरे यूपी की राजनीति बदलने का सीधा कारण बताना सही नहीं होगा, लेकिन गोरक्षपीठ की राजनीतिक मौजूदगी लगातार बढ़ती गई।