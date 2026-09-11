यूपी BJP में आज महामंथन, योगी समेत बड़े नेता जुटेंगे, BL संतोष की मौजूदगी में संगठन-चुनाव की रणनीति पर चर्चा

BJP Core Group Meeting: उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठनात्मक स्तर पर आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। राजधानी लखनऊ स्थित प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत संगठन के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी बैठक को और महत्वपूर्ण बना रही है। माना जा रहा है कि बैठक में संगठन को आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार करने और चुनावी तैयारियों को धार देने पर विस्तृत चर्चा हो सकती है।