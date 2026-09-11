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यूपी BJP में आज महामंथन, योगी समेत बड़े नेता जुटेंगे, BL संतोष की मौजूदगी में संगठन-चुनाव की रणनीति पर चर्चा

UP BJP Core Group Meet Today: लखनऊ में बीजेपी की अहम कोर ग्रुप बैठक आज होगी। बीएल संतोष, विनोद तावड़े, सीएम योगी समेत वरिष्ठ नेता संगठन, चुनावी रणनीति और समन्वय पर मंथन करेंगे।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Sep 11, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठक में संगठन और आगामी राजनीतिक रणनीति पर मंथन (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठक में संगठन और आगामी राजनीतिक रणनीति पर मंथन (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

BJP Core Group Meeting: उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठनात्मक स्तर पर आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। राजधानी लखनऊ स्थित प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत संगठन के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी बैठक को और महत्वपूर्ण बना रही है। माना जा रहा है कि बैठक में संगठन को आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार करने और चुनावी तैयारियों को धार देने पर विस्तृत चर्चा हो सकती है।

बीएल संतोष और विनोद तावड़े की मौजूदगी अहम

उत्तर प्रदेश बीजेपी की इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और यूपी प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी पार्टी की प्राथमिकताओं को लेकर महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है। बीएल संतोष संगठनात्मक मामलों में पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में शामिल हैं। ऐसे में उनका लखनऊ दौरा प्रदेश बीजेपी के संगठनात्मक कामकाज और आगामी रणनीति के लिहाज से खास माना जा रहा है। प्रदेश मुख्यालय में होने वाली कोर ग्रुप की बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है।

CM योगी समेत बड़े नेता रहेंगे मौजूद

बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी बैठक में शामिल होंगे। कोर कमेटी के अन्य प्रमुख सदस्यों के भी बैठक में पहुंचने की संभावना है। सरकार के स्तर पर चल रहे कामकाज, संगठन की गतिविधियों और राजनीतिक परिस्थितियों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर वरिष्ठ नेताओं के बीच विचार-विमर्श हो सकता है।

चुनावी तैयारियों को लेकर बनेगी रणनीति

बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। ऐसे में संगठन की आगामी रणनीति और चुनावी तैयारियों पर होने वाला मंथन काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व की कोशिश संगठन को जमीनी स्तर तक और मजबूत करने की हो सकती है। खासतौर पर बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता, कार्यकर्ताओं की भूमिका और क्षेत्रवार राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा संभव है। पार्टी के सामने आने वाली राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए संगठनात्मक तैयारियों को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा सकता है।

बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर

बीजेपी लंबे समय से अपने संगठन की मजबूती को चुनावी सफलता की सबसे बड़ी ताकत मानती रही है। ऐसे में बैठक में बूथ से लेकर मंडल और जिला स्तर तक संगठन की स्थिति की समीक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण हो सकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने, बूथ समितियों को प्रभावी बनाने और स्थानीय स्तर पर जनता से संपर्क मजबूत करने की रणनीति पर भी बातचीत होने की संभावना है। आगामी राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए संगठन को लगातार सक्रिय रखने पर नेतृत्व का विशेष जोर रह सकता है।

सरकार और संगठन के बीच तालमेल पर चर्चा

उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय पार्टी की प्राथमिकताओं में रहा है। कोर ग्रुप की बैठक में सरकार की योजनाओं और संगठन की गतिविधियों के बीच तालमेल को लेकर भी चर्चा संभव है। पार्टी संगठन की ओर से कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से मिलने वाले फीडबैक को सरकार तक पहुंचाने तथा सरकार के कामकाज को संगठन के माध्यम से जनता के बीच प्रभावी तरीके से पहुंचाने के मुद्दे पर भी विचार किया जा सकता है।

नेताओं से अलग-अलग मुलाकात कर सकते हैं संतोष

बीएल संतोष के लखनऊ दौरे का एक महत्वपूर्ण पहलू उनकी अलग-अलग नेताओं से प्रस्तावित मुलाकातें भी हैं। माना जा रहा है कि वह प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन की स्थिति, आगामी कार्यक्रमों और राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर अलग-अलग चर्चा कर सकते हैं। इन मुलाकातों के जरिए जमीनी स्तर की स्थिति और संगठन से जुड़े मुद्दों की जानकारी लेने की कोशिश भी हो सकती है। हालांकि, इन मुलाकातों का एजेंडा आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है।

संघ पदाधिकारियों के साथ भी मंथन संभव

बीएल संतोष के लखनऊ प्रवास के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ भी महत्वपूर्ण चर्चा प्रस्तावित बताई जा रही है। बीजेपी और संघ के बीच संगठनात्मक समन्वय को हमेशा अहम माना जाता है। ऐसे में प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों, संगठन की सक्रियता और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर बातचीत की संभावना जताई जा रही है। खासकर चुनावी तैयारियों के मद्देनजर संगठन और संघ के बीच बेहतर तालमेल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

लखनऊ दौरे से बढ़ी राजनीतिक हलचल

बीएल संतोष का लखनऊ दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बीजेपी प्रदेश में अपने संगठन को और सक्रिय करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पार्टी के सामने आगामी राजनीतिक चुनौतियों को लेकर रणनीति तैयार करने की जरूरत है। ऐसे में प्रदेश मुख्यालय में होने वाली कोर ग्रुप की बैठक को केवल सामान्य संगठनात्मक बैठक के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। बैठक में होने वाली चर्चा से आने वाले दिनों में पार्टी की राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों की दिशा तय होने के संकेत मिल सकते हैं।

बड़े फैसलों की जमीन तैयार होने के संकेत

फिलहाल बैठक के एजेंडे से जुड़ी सभी जानकारियां सार्वजनिक नहीं हैं, लेकिन वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी इसे महत्वपूर्ण बना रही है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, दोनों उप मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का एक मंच पर होना पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के साथ आने वाले समय के लिए प्राथमिकताएं तय की जा सकती हैं।
संगठन को नई धार देने की तैयारी

कुल मिलाकर लखनऊ में होने वाली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक पर राजनीतिक नजरें टिकी हैं। बीएल संतोष और विनोद तावड़े की मौजूदगी में होने वाला मंथन संगठन की दिशा और आगामी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने, सरकार और संगठन के बीच समन्वय बेहतर करने तथा आगामी राजनीतिक चुनौतियों का मुकाबला करने की रणनीति बैठक के केंद्र में रहने की संभावना है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि बैठक के बाद बीजेपी संगठन की गतिविधियों में किस तरह के बदलाव और तेजी देखने को मिलती है।

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Updated on:

11 Sept 2026 12:29 pm

Published on:

11 Sept 2026 12:17 pm

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