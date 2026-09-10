पत्नी का अफेयर पकड़ा तो नहीं किया बवाल, पति ने खुद मंडप सजाकर प्रेमी से करवा दी शादी

जब सारे प्रयास विफल हो गए तो पति और परिजनों ने कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए बड़ा फैसला लिया। सबसे पहले नोटरी से हलफनामा तैयार करवाया, जिसमें पति-पत्नी के संबंध विच्छेद (तलाक) की औपचारिकता पूरी की गई। इसके बाद दोनों पक्षों की मौजूदगी में स्थानीय परम शिवालय मंदिर में विवाहिता की शादी उसके प्रेमी से करवाई गई। पीआरडी जवान पति ने खुद पत्नी का हाथ प्रेमी को सौंप दिया। मंदिर में सात फेरे पूरे होने के बाद सभी ने विवाहिता को प्रेमी के साथ विदा कर दिया।