लखनऊ में स्वाइन फ्लू पर बड़ी राहत: सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी ये सुविधाएं, ऐसे उठा सकते हैं मुफ्त जांच और इलाज का फायदा

Swine Flu Alert: राजधानी लखनऊ में स्वाइन फ्लू और फ्लू जैसे संक्रमण के मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग की निगरानी लगातार जारी है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लोगों से स्वाइन फ्लू को लेकर घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं है। बुखार, खांसी, जुकाम या फ्लू जैसे लक्षण होने पर लोग डरने के बजाय चिकित्सक से सलाह लें और जरूरत पड़ने पर जांच कराएं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी अलग-अलग इलाकों में जाकर स्थिति की निगरानी कर रही हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, लखनऊ में सक्रिय स्वाइन फ्लू मामलों की संख्या बढ़ी है और सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।