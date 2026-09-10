पहले जिम्मेदारी छीनी, फिर मौका दिया; अब बसपा से ही बाहर: आकाश के बाद अगली पारी किसके हाथ?

बसपा की राजनीति लंबे समय से एक केंद्रीय नेतृत्व के इर्द-गिर्द रही है। कांशीराम के बाद पार्टी की पूरी राजनीतिक दिशा मायावती के नेतृत्व में तय हुई। संगठन में अंतिम निर्णय का अधिकार भी उनके पास रहा। आकाश को उत्तराधिकारी बनाना इसी व्यवस्था में पहली बार बड़े पैमाने पर दूसरी पीढ़ी को आगे लाने का प्रयोग था। आकाश की शिक्षा, उनकी संचार शैली और युवाओं से संवाद का तरीका उन्हें पार्टी के पुराने नेतृत्व से अलग बनाता था। सोशल मीडिया और नई राजनीतिक भाषा के इस्तेमाल के कारण वह युवाओं के बीच बसपा का नया चेहरा बनने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि आकाश का राजनीतिक सफर यह भी दिखाता है कि बसपा में दूसरी पंक्ति के नेतृत्व के लिए केवल युवा चेहरा होना पर्याप्त नहीं है। पार्टी नेतृत्व के साथ तालमेल, संगठनात्मक अनुशासन और मायावती की राजनीतिक कार्यशैली के अनुरूप चलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आकाश के मामले में यही संतुलन बार-बार बिगड़ा।