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Hanuman Ansh: कास्ट संग अपर्णा यादव ने गाया गीत, पति प्रतीक यादव को याद कर हुईं भावुक

Aparna Yadav Emotional: फिल्म ‘हनुमान अंश’ की कास्ट संग अपर्णा यादव ने गीत गाया और पति प्रतीक यादव को याद कर भावुक हुईं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Sep 10, 2026

पति प्रतीक यादव को याद कर भावुक हुईं अपर्णा यादव, बेटियों से पिता का सपना पूरा करने की जताई उम्मीद (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

पति प्रतीक यादव को याद कर भावुक हुईं अपर्णा यादव, बेटियों से पिता का सपना पूरा करने की जताई उम्मीद (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Aparna Yadav Gets Emotional Remembering Pratik Yadav: नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक विरासत पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ इन दिनों दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म की कहानी, कलाकारों की भूमिका और बाबा के संदेश को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच फिल्म के कलाकारों के साथ एक खास मौके पर गीत गातीं अपर्णा यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अपर्णा यादव फिल्म की पूरी कास्ट के साथ गीत गाती नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने फिल्म से जुड़े लोगों की सराहना करने के साथ अपने दिवंगत पति प्रतीक यादव को भी याद किया और भावुक नजर आईं।

फिल्म में नीम करोली बाबा की भूमिका निभाने वाले शोभिनव सत्या को लेकर भी इन दिनों खूब चर्चा है। खास बात यह है कि शोभिनव शुरुआत में फिल्म में सहायक निर्देशक के तौर पर जुड़े थे, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदलीं और उन्होंने बाबा का मुख्य किरदार निभाया। हाल की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मूल अभिनेता के बीमार पड़ने के बाद शोभिनव को इस भूमिका के लिए ऑडिशन देना पड़ा और करीब पांच घंटे के टेस्ट के बाद उन्हें बाबा की भूमिका मिली।

फिल्म की पूरी टीम को अपर्णा यादव ने दिया साधुवाद

वायरल वीडियो के साथ अपर्णा यादव ने फिल्म से जुड़े कलाकारों, निर्देशक और निर्माता की सराहना करते हुए उनके प्रयासों को साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी और प्रेरक रचना है, जो लोगों को धर्म और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करने का काम कर रही है। उन्होंने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील भी की।

अपर्णा यादव ने फिल्म के निर्देशक और निर्माता डॉ. विशाल चतुर्वेदी तथा शोभिनव सत्या समेत पूरी टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने नीम करौली बाबा की शिक्षाओं और उनके सेवा, करुणा तथा प्रेम के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के प्रयास को महत्वपूर्ण बताया।

‘हनुमान अंश’ को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ी है। फिल्म के कलाकार शोभिनव सत्या ने भी हालिया बातचीत में बताया कि  नीम करोली बाबा की भूमिका निभाना उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें शुरुआत में डर था कि दर्शक उन्हें इस किरदार में स्वीकार करेंगे या नहीं। बाद में दर्शकों की प्रतिक्रिया ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया।

ब्रांड से जुड़ी पुरानी याद भी की साझा

अपर्णा यादव ने इस मौके पर शोभिनव सत्या से जुड़ी अपनी एक खास पुरानी याद भी साझा की। उन्होंने बताया कि शोभिनव सत्या ने उनके ब्रांड Iron Hyde™ Iron-Core Fit का पहला विज्ञापन निर्देशित और डिजाइन किया था। यही वजह है कि उनके लिए फिल्म से जुड़े लोगों के साथ यह जुड़ाव और भी खास है।

उन्होंने कहा कि शोभिनव सत्या के साथ पहले से जुड़ी इस याद के कारण ‘हनुमान अंश’ की टीम को लेकर उनके मन में एक अलग आत्मीयता है। एक तरफ फिल्म के जरिए नीम करौली बाबा की आध्यात्मिक विरासत को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पुराने परिचय ने इस पूरे अवसर को उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी खास बना दिया।

पति प्रतीक यादव को याद कर भावुक हुईं अपर्णा

फिल्म और उसके कलाकारों की चर्चा के बीच अपर्णा यादव ने अपने दिवंगत पति प्रतीक यादव को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उनके पति ने अपने खेल और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी। इस दौरान वह अपने पति के सपने और अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर भावुक दिखाई दीं।

अपर्णा ने उम्मीद जताई कि उनकी बेटियां भी अपने पिता के उस सपने को आगे बढ़ाएंगी, जिसे पूरा करने के लिए प्रतीक यादव ने काफी मेहनत की थी। उनके इस भावुक संदेश ने वीडियो को और भी संवेदनशील बना दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए इस संदेश में परिवार, स्मृति और भविष्य की उम्मीद तीनों भाव एक साथ दिखाई दिए।

नीम करोली बाबा से प्रतीक यादव का भी था जुड़ाव

अपर्णा यादव ने यह भी बताया कि उनके पति प्रतीक यादव की नीम करौली बाबा में गहरी रुचि और स्नेह रहा था। यही वजह है कि बाबा से जुड़ी फिल्म और उससे जुड़े इस पूरे अवसर का उनके लिए भावनात्मक महत्व और बढ़ जाता है।

उन्होंने बाबा से प्रार्थना करते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से लोगों के जीवन में करुणा और शांति आए। साथ ही उन्होंने जीव-जंतुओं के प्रति भी प्रेम और संवेदना रखने की बात कही। उनके संदेश में आध्यात्मिकता के साथ मानवीय संवेदनाओं को भी प्रमुखता दी गई।

बाबा के संदेश को लोगों तक पहुंचा रही फिल्म

‘हनुमान अंश’ की कहानी नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा से प्रेरित है। फिल्म में शोभिनव सत्या ने बाबा की केंद्रीय भूमिका निभाई है, जबकि फिल्म का निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है। वरिष्ठ निर्देशक/लेखक मुकेश वर्मा ने बताया कि फिल्म ने रिलीज के बाद दर्शकों के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल की और शोभिनव सत्या की भूमिका भी चर्चा में रही।

फिल्म की खासियत यह भी है कि इसके जरिए नीम करौली बाबा के जीवन, उनके आध्यात्मिक विचारों और लोगों के प्रति उनके संदेश को सिनेमाई माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म के निर्माण के दौरान बाबा के जीवन पर लंबे समय तक शोध किए जाने की बात भी कही है।

शोभिनव सत्या के किरदार ने खींचा ध्यान

नीम करोली बाबा के किरदार में शोभिनव सत्या को दर्शकों की ओर से खास प्रतिक्रिया मिली है। मीडिया रिपोर्टों में उनके इस किरदार तक पहुंचने की कहानी भी सामने आई है। मूल अभिनेता के शूटिंग के दौरान बीमार पड़ने के बाद शोभिनव, जो फिल्म से सहायक निर्देशक के रूप में जुड़े थे, अचानक मुख्य भूमिका में आ गए। पांच घंटे के ऑडिशन के बाद उन्हें बाबा की भूमिका के लिए चुना गया।

शोभिनव ने हाल में यह भी बताया कि बाबा का किरदार निभाते हुए वह काफी दबाव में थे। उन्हें चिंता थी कि लोग इस भूमिका को किस तरह स्वीकार करेंगे। लेकिन शूटिंग के दौरान लोगों की प्रतिक्रिया और बाद में दर्शकों का प्यार उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा।

आस्था, परिवार और सेवा का संदेश

अपर्णा यादव का यह संदेश केवल फिल्म की तारीफ तक सीमित नहीं रहा। इसमें नीम करौली बाबा के प्रति उनकी आस्था, पति प्रतीक यादव की स्मृतियां और बेटियों के भविष्य की उम्मीद भी दिखाई दी। उन्होंने बाबा से लोगों के जीवन में करुणा और शांति लाने की कामना की। खास तौर पर बेजुबान जीवों के प्रति प्रेम और संवेदना की अपील उनके संदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। यही भावना नीम करौली बाबा से जुड़े सेवा और करुणा के संदेश को भी सामने लाती है।

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में फिल्म की पूरी टीम के साथ अपर्णा यादव का गीत गाना और उसके बाद पति को याद करते हुए भावुक होना लोगों का ध्यान खींच रहा है। ‘हनुमान अंश’ जहां पर्दे पर नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक विरासत को सामने ला रही है, वहीं अपर्णा यादव का संदेश इस विरासत को व्यक्तिगत आस्था, परिवार और सेवा की भावना से जोड़ता नजर आया।

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Updated on:

10 Sept 2026 04:12 pm

Published on:

10 Sept 2026 04:12 pm

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