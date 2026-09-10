Hanuman Ansh: कास्ट संग अपर्णा यादव ने गाया गीत, पति प्रतीक यादव को याद कर हुईं भावुक

Aparna Yadav Gets Emotional Remembering Pratik Yadav: नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक विरासत पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ इन दिनों दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म की कहानी, कलाकारों की भूमिका और बाबा के संदेश को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच फिल्म के कलाकारों के साथ एक खास मौके पर गीत गातीं अपर्णा यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अपर्णा यादव फिल्म की पूरी कास्ट के साथ गीत गाती नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने फिल्म से जुड़े लोगों की सराहना करने के साथ अपने दिवंगत पति प्रतीक यादव को भी याद किया और भावुक नजर आईं।

