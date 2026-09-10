‘Gen Z का जनादेश बदलेगा उत्तर प्रदेश’, सपा मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर; युवा वोटर्स को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश!

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल धीरे-धीरे अपनी चुनावी रणनीति को धार देने में जुटे हैं। सपा भी संगठन को मजबूत करने के साथ अलग-अलग सामाजिक और आयु वर्गों के मतदाताओं तक पहुंच बनाने की दिशा में काम कर रही है। Gen-Z वोटरों के लिए लगाए गए पोस्टर इसी राजनीतिक कवायद का हिस्सा माने जा रहे हैं। खास बात यह है कि पार्टी ने अपने संदेश में सीधे तौर पर “जनादेश” और “उत्तर प्रदेश बदलने” की बात कही है। इससे संकेत मिलता है कि सपा आगामी चुनाव में युवा मतदाताओं को अपने राजनीतिक नैरेटिव का अहम हिस्सा बनाना चाहती है।