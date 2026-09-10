महंगाई की मार: घर बनाने का सपना महंगा, सरिया 62 रुपये किलो और मौरंग 70 रुपये पहुंची

House Construction Costs: अपना घर बनाने का सपना देख रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में पिछले करीब 20 दिनों के भीतर अचानक तेजी आने से निर्माण का बजट बिगड़ने लगा है। सरिया, बालू और मौरंग के दाम बढ़ने का सीधा असर मकान की लागत पर पड़ रहा है। बाजार में जिस सरिया की कीमत 16 अगस्त को करीब 54 रुपये प्रति किलो थी, वह छह सितंबर तक बढ़कर 62 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। यानी महज 20 दिनों में सरिया आठ रुपये प्रति किलो तक महंगा हो गया। इसी तरह बालू के दाम 28 रुपये से बढ़कर 30 रुपये और मौरंग 67 रुपये से बढ़कर 70 रुपये प्रति घन फुट हो गई है। निर्माण सामग्री के लगातार बढ़ते दामों ने आम आदमी के लिए घर बनाना पहले की तुलना में और महंगा कर दिया है।