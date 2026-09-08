UP BJP Mission 2027: तावड़े की सख्ती से संगठन में हलचल, चुनावी दावेदारों पर कड़ी नजर

2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 312 सीटें जीतकर ऐतिहासिक सफलता हासिल कीथी, जबकि 2022 में पार्टी की सीटों की संख्या घटकर 255 रह गई। यही कारण है कि 2027 के चुनाव को लेकर पार्टी अभी से हर सीट का अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक गणित तैयार कर रही है।

पार्टी की रणनीति केवल अपनी मजबूत सीटों को बचाने तक सीमित नहीं है। बताया जाता है कि भाजपा उन सीटों पर भी विशेष तैयारी कर रही है, जहां जीत का अंतर पांच हजार से कम रहा है। इसके साथ ही विपक्ष के कब्जे वाली करीब 130 ऐसी सीटों पर भी पार्टी विशेष रणनीति बना रही है, जहां राजनीतिक परिस्थितियां भाजपा के अनुकूल मानी जा रही हैं।