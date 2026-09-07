Lucknow Crime: मासूम बच्चे ने खोई मां, पत्नी की मौत के बाद बच्चे संग घूमता रहा आरोपी सिपाही

इस घटना में दंपति का करीब एक वर्ष का बच्चा भी सबसे बड़ा पीड़ित बनकर सामने आया है। मां की मौत और पिता के हिरासत में जाने के बाद बच्चे की देखभाल और भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों में शोक का माहौल है। पड़ोसियों के लिए भी यह घटना बेहद चौंकाने वाली रही। जिस घर में एक परिवार सामान्य रूप से रह रहा था, वहां अचानक हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। आसपास के लोग घटना के बाद से ही सकते में हैं।

जांच के बाद साफ होगी वारदात की पूरी तस्वीर