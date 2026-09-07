UP Election: महिलाओं के बाद अब दलित वोट की बारी, आखिर 3 राज्यों की 156 सीटों पर BJP-कांग्रेस में किसकी बढ़ेगी पकड़?

Uttar Pradesh Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले BJP और कांग्रेस की सियासत में अब दलित वोट बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। हल्द्वानी के शुद्धीकरण हवन विवाद ने इस बहस को और हवा दे दी है। कांग्रेस इसे दलित सम्मान से जोड़कर भाजपा पर निशाना साध रही है, वहीं भाजपा भी कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में दलित मतदाता चुनावी समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं। तीनों राज्यों की 156 आरक्षित सीटों के साथ कई सामान्य सीटों पर भी दलित वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।