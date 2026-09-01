कौन हैं आसिम वकार, कांग्रेस में होंगे शामिल? ओवैसी को लग सकता है बड़ा झटका! क्या BJP के पूर्व सांसद भी देने जा रहे हाथ का साथ

आसिम वकार मूल रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आते हैं। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर वह टीवी डिबेट और विभिन्न मीडिया मंचों पर पार्टी का पक्ष रखते रहे हैं। AIMIM की विचारधारा को मुखर तरीके से रखने के कारण उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई है। अब उनके कांग्रेस में शामिल होने की संभावित खबर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। अगर कांग्रेस में उनकी एंट्री होती है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वह 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए किस भूमिका में नजर आते हैं और इसका AIMIM की उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति पर कितना असर पड़ता है।