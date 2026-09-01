UPSSSC JE भर्ती पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, बोले- तीन साल बीते, अब DV की तारीख जारी करें आयोग

UPSSSC JE Civil Candidates Protest : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की अवर अभियंता सिविल (JE Civil) भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में कथित देरी से नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के आवास के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने सरकार और आयोग से भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने की मांग की। उनका कहना है कि विज्ञापन जारी होने के लंबे समय बाद भी उन्हें अभिलेख सत्यापन यानी Document Verification (DV) की तारीख और प्रक्रिया को लेकर कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिली है। इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों में असमंजस और निराशा की स्थिति बनी हुई है।