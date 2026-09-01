UPSSSC JE भर्ती पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, बोले- तीन साल बीते, अब DV की तारीख जारी करें आयोग

UPSSSC की विज्ञापन संख्या 08/2024 को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी, बोले- भर्ती पूरी कराने के लिए हर जगह लगाई गुहार, अब तक DV की सूचना नहीं (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
UPSSSC JE Civil Candidates Protest : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की अवर अभियंता सिविल (JE Civil) भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में कथित देरी से नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के आवास के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने सरकार और आयोग से भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने की मांग की। उनका कहना है कि विज्ञापन जारी होने के लंबे समय बाद भी उन्हें अभिलेख सत्यापन यानी Document Verification (DV) की तारीख और प्रक्रिया को लेकर कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिली है। इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों में असमंजस और निराशा की स्थिति बनी हुई है।
अभ्यर्थियों के मुताबिक UPSSSC ने अवर अभियंता सिविल भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 08/2024 को 7 मार्च 2024 को जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा और चयन प्रक्रिया के अगले चरणों का इंतजार किया। उनका कहना है कि समय बीतने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ी। अब अभ्यर्थी आयोग से यह जानना चाहते हैं कि भर्ती के अगले चरण, विशेष रूप से अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया कब शुरू होगी और चयन प्रक्रिया को कब तक पूरा किया जाएगा।
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में अभिलेख सत्यापन एक महत्वपूर्ण चरण है। इसी चरण में चयन प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों के शैक्षिक और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। अभ्यर्थियों का दावा है कि उन्हें अभी तक DV को लेकर स्पष्ट कार्यक्रम या सूचना नहीं दी गई है। लंबे समय से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह अनिश्चितता चिंता का कारण बन गई है। उनका कहना है कि जब भर्ती का विज्ञापन जारी हुए काफी समय बीत चुका है तो आयोग को अब प्रक्रिया को अंतिम चरण की ओर तेजी से ले जाना चाहिए।
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने अपनी समस्या सरकार के विभिन्न स्तरों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री के जनता दर्शन सहित कई स्थानों पर वे अपनी भर्ती जल्द पूरी कराने की गुहार लगा चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें अब तक कोई स्पष्ट समाधान नहीं मिला। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे किसी टकराव या अव्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग सरकार और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं।
सोमवार को अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के आवास के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने अपनी भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की मांग उठाई। उनका कहना था कि लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर सरकार और आयोग को गंभीरता दिखानी चाहिए। अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई कि उनकी मांग शासन स्तर तक पहुंचेगी और संबंधित अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए जाएंगे।
JE Civil जैसे तकनीकी पदों की भर्ती में शामिल अभ्यर्थी लंबे समय तक तैयारी करने के बाद चयन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। भर्ती प्रक्रिया में देरी होने पर उनका करियर प्रभावित होने की चिंता भी बनी रहती है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई उम्मीदवारों की उम्र लगातार बढ़ रही है और वे दूसरी सरकारी भर्तियों की तैयारी के साथ इस भर्ती के परिणाम और अगले चरण का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया स्पष्ट समय सीमा के साथ आगे बढ़े तो अभ्यर्थियों को अपने भविष्य की योजना बनाने में आसानी होगी।
अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि UPSSSC की ओर से भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक की जाए। उनका कहना है कि यदि अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया प्रस्तावित है तो उसकी तारीख, स्थान और आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित जानकारी समय रहते जारी की जानी चाहिए। इसके साथ ही पूरी भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, इसकी संभावित समयसीमा भी बताई जानी चाहिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कारण सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से मिलने वाली अलग-अलग सूचनाओं को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी रहती है।
अभ्यर्थियों ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और वे सरकार का ध्यान अपनी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें अपेक्षित जानकारी नहीं मिली तो उन्हें प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। अभ्यर्थियों ने कहा कि वे चाहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान बातचीत और प्रशासनिक स्तर पर जल्द हो, ताकि उन्हें बार-बार प्रदर्शन करने के लिए मजबूर न होना पड़े।
प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार सरकारी भर्तियों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा कराने की बात करती रही है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि JE Civil भर्ती को भी जल्द आगे बढ़ाया जाएगा। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में यदि किसी प्रशासनिक या तकनीकी कारण से देरी हुई है तो उसकी जानकारी अभ्यर्थियों को दी जानी चाहिए। इससे उनके बीच बना असमंजस कम होगा और वे आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार रह सकेंगे।
JE Civil भर्ती को लेकर सोमवार को हुए प्रदर्शन के बाद अब अभ्यर्थियों की नजर UPSSSC और शासन की ओर से आने वाली प्रतिक्रिया पर है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग जल्द से जल्द DV समेत भर्ती के अगले चरण की आधिकारिक जानकारी जारी करे । उनका कहना है कि विज्ञापन जारी होने के बाद लंबे समय से वे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में अब और देरी से उनकी परेशानी बढ़ सकती है।
अभ्यर्थियों ने सरकार से अपील की है कि उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा कराया जाए। उनका कहना है कि वे लगातार मेहनत और तैयारी कर रहे हैं और उन्हें केवल भर्ती प्रक्रिया के समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। अब देखना होगा कि सरकार और आयोग की ओर से इस मामले में क्या कदम उठाया जाता है और अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन की सूचना कब तक मिलती है।
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