‘मैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में योगदान दूंगा’, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के साले की फेसबुक पोस्ट के बाद UP में बढ़ी सियासी हलचल!

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सगे साले की ओर से समाजवादी पार्टी के समर्थन में खुलकर सामने आने के बाद उनकी फेसबुक पोस्ट चर्चा में है। खास तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के ऐलान को राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है। राजीव त्रिपाठी ने अपनी पोस्ट के जरिए यह स्पष्ट किया है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने और पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में योगदान देने की इच्छा रखते हैं।