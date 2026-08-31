‘IAS दिव्या मित्तल से IPS काम्या मिश्रा तक’, क्यों बीच में ही खाकी और कुर्सी छोड़ रहे हैं दिग्गज अफसर?

IAS Divya Mittal Resignation: उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने 13 साल की सफल सेवा के बाद स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। दिव्या मित्तल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भावनात्मक पोस्ट शेयर कर कहा कि हर सरकारी फाइल के पीछे एक व्यक्ति है और उसकी गरिमा बनाए रखना ही न्याय है। मिर्जापुर में डीएम रहते हुए लहुरियादह गांव में आजादी के 75 साल बाद पेयजल पहुंचाने वाले उनके काम की सराहना हुई थी। अब उनके इस फैसले की चर्चा यूपी से बिहार तक हो रही है।