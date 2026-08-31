Divya Mittal IAS Resignation: दिव्या मित्तल का 8 जिलों का सफर लेकिन इस्तीफे में सिर्फ देवरिया-मिर्जापुर का जिक्र; जानिए क्यों?

Divya Mittal IAS Resignation: उत्तर प्रदेशकैडर की चर्चित IAS अधिकारी दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद उनकी प्रशासनिक यात्रा एक बार फिर चर्चा में है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई जिलों और महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली। हालांकि, इस्तीफे के साथ साझा किए गए अपने भावुक संदेश में उन्होंने खास तौर पर मिर्जापुर और देवरिया का जिक्र किया। दिव्या मित्तल ने मिर्जापुर को लेकर लिखा कि इस जिले ने उन्हें सिखाया कि 'असंभव' कोई तथ्य नहीं, बल्कि एक राय है। वहीं देवरिया के लिए उन्होंने कहा कि इस जिले ने उन्हें सिखाया कि सही के साथ खड़ा होना कोई विकल्प नहीं, बल्कि कर्तव्य है। यही वजह है कि उनके इस्तीफे के बाद इन दोनों जिलों से जुड़ी उनकी यादें और अनुभव लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं।