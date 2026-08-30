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Divya Mittal IAS Resignation: पहले पति ने छोड़ी सिविल सर्विस, अब IAS दिव्या मित्तल ने भी दिया इस्तीफा, दोनों की करियर कहानी क्यों है खास?

IAS Divya Mittal Resignation: IAS दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद उनके पति गगनदीप सिंह ढिल्लों का करियर भी चर्चा में है। दोनों ने लंदन की नौकरी छोड़ UPSC की तैयारी की थी। गगनदीप 2022 में सिविल सर्विस छोड़ चुके हैं।
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लखनऊ

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Dimple Yadav

Aug 30, 2026

IAS Divya Mittal Divya Mittal Resignation Divya Mittal Husband

अपने पति गगनदीप सिंह और बच्‍चों के साथ दिव्‍या मित्‍तल

IAS Divya Mittal Resignation:उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में 2013 बैच की IAS अधिकारी दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद उनके फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की जानकारी तो साझा की है, लेकिन इसके पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की है। इसी बीच उनके पति गगनदीप सिंह ढिल्लों का करियर सफर भी चर्चा में आ गया है, क्योंकि वह खुद भी सिविल सर्विस में रह चुके हैं और 2022 में सरकारी सेवा छोड़ चुके हैं।

दिव्या मित्तल और गगनदीप सिंह की कहानी इसलिए भी अलग है क्योंकि दोनों ने विदेश में अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर भारत लौटने और UPSC की तैयारी करने का फैसला किया था। बाद में दोनों ने सिविल सर्विस में जगह बनाई, लेकिन समय के साथ दोनों ने सरकारी सेवा से अलग राह चुन ली।

लंदन की नौकरी छोड़कर भारत लौटे थे दोनों

दिव्या मित्तल और गगनदीप सिंह की मुलाकात और करियर का एक अहम दौर लंदन में बीता। उस समय दिव्या मित्तल जेपी मॉर्गन में काम कर रही थीं, जबकि गगनदीप सिंह सिटीग्रुप से जुड़े थे। विदेश में अच्छी नौकरी और बेहतर पैकेज के बावजूद दोनों ने भारत लौटने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की और सिविल सर्विस को अपना अगला लक्ष्य बनाया।

गगनदीप ने पहले प्रयास में पास की UPSC

गगनदीप सिंह ढिल्लों ने 2011 में अपने पहले ही प्रयास में UPSC परीक्षा पास कर ली थी। वह इंडियन ट्रेड सर्विस के 2011 बैच के अधिकारी बने। बाद में वह केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त महानिदेशक के पद तक पहुंचे। हालांकि, करीब 11 साल की सरकारी सेवा के बाद उन्होंने 2022 में इस्तीफा दे दिया। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद उन्होंने निजी क्षेत्र का रुख किया और अब Neuracap में ट्रेडर के तौर पर काम कर रहे हैं।

दिव्या को पहले मिला था IPS कैडर

दिव्या मित्तल ने भी UPSC की परीक्षा पास की थी। उन्हें शुरुआत में IPS कैडर मिला, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसके बाद 2013 में वह IAS अधिकारी बनीं। उनका प्रशासनिक करियर उत्तर प्रदेश में कई अहम जिम्मेदारियों से जुड़ा रहा। वह मिर्जापुर, संतकबीरनगर और देवरिया जैसे जिलों की जिलाधिकारी रह चुकी हैं।

मिर्जापुर में काम ने दिलाई अलग पहचान

दिव्या मित्तल को मिर्जापुर में जिलाधिकारी रहते हुए उनके काम के लिए काफी पहचान मिली। उनके कार्यकाल के दौरान जिले के एक गांव में आजादी के बाद पहली बार पानी पहुंचाने की पहल को खास तौर पर सराहा गया था। उनकी प्रशासनिक कार्यशैली और सोशल मीडिया पर सक्रियता भी अक्सर चर्चा में रही है।

मई में हुआ था तबादला, अब इस्तीफे से बढ़ी हलचल

दिव्या मित्तल का मई में उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में विशेष सचिव के पद पर तबादला किया गया था। इसके कुछ समय बाद उनके इस्तीफे की खबर सामने आई। हालांकि, दिव्या मित्तल ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। ऐसे में उनके फैसले को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन किसी संभावित कारण को उनकी ओर से आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं मिली है। फिलहाल उनके इस्तीफे के बाद सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि विदेश की नौकरी से सिविल सर्विस तक का सफर तय करने वाले इस दंपती ने अब सरकारी सेवा से अलग रास्ता चुना है। गगनदीप पहले ही 2022 में सिविल सर्विस छोड़ चुके हैं और अब दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद दोनों की करियर जर्नी एक बार फिर चर्चा में है।

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Updated on:

30 Aug 2026 03:59 pm

Published on:

30 Aug 2026 03:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Divya Mittal IAS Resignation: पहले पति ने छोड़ी सिविल सर्विस, अब IAS दिव्या मित्तल ने भी दिया इस्तीफा, दोनों की करियर कहानी क्यों है खास?

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