Divya Mittal IAS Resignation: पहले पति ने छोड़ी सिविल सर्विस, अब IAS दिव्या मित्तल ने भी दिया इस्तीफा, दोनों की करियर कहानी क्यों है खास?

दिव्या मित्तल का मई में उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में विशेष सचिव के पद पर तबादला किया गया था। इसके कुछ समय बाद उनके इस्तीफे की खबर सामने आई। हालांकि, दिव्या मित्तल ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। ऐसे में उनके फैसले को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन किसी संभावित कारण को उनकी ओर से आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं मिली है। फिलहाल उनके इस्तीफे के बाद सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि विदेश की नौकरी से सिविल सर्विस तक का सफर तय करने वाले इस दंपती ने अब सरकारी सेवा से अलग रास्ता चुना है। गगनदीप पहले ही 2022 में सिविल सर्विस छोड़ चुके हैं और अब दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद दोनों की करियर जर्नी एक बार फिर चर्चा में है।