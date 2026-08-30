Divya Mittal IAS Resignation: ‘ईमानदार अफसरों का टिकना मुश्किल हो गया है’, दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद क्या बोले अखिलेश यादव

अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिव्या मित्तल के इस्तीफे से लेकर बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, कानून-व्यवस्था और सरकारी संपत्तियों तक कई मुद्दे शामिल रहे। उन्होंने इन सभी मामलों के जरिए प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाए। दिव्या मित्तल के इस्तीफे को लेकर उनका बयान ऐसे समय आया है जब IAS अधिकारी के 13 साल की सेवा के बाद इस्तीफा देने की खबर चर्चा में है। वहीं, अखिलेश यादव ने इसे अधिकारियों के कामकाज के माहौल से जोड़ते हुए सरकार पर राजनीतिक हमला किया है।