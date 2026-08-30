IAS Divya Mittal: ‘राहुल गांधी से मिलने के बाद दिया दिव्या मित्तल ने इस्तीफा’, पढ़िए BJP नेता का X पर किया पोस्ट

भाजपा नेता प्रशांत उमराव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए दिव्या मित्तल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि एक IAS का खूब PR हो रहा है कि उसने इस्तीफा दे दिया है लेकिन...यह कोई नहीं बता रहा कि रात के अंधेरे में राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद यह इस्तीफा दिया गया है। प्रशांत उमराव ने आरोप लगाया कि आगामी UP चुनाव में पप्पू का एजेंडा फैलाने के लिए ही यह पूरी साजिश रची गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनमें हमेशा राजा बनकर रहने की इच्छा थी इसलिए उन्हें संयुक्त सचिव का पद रास नहीं आया क्योंकि उन्हें DM के बाद सीधा कमिश्नर जो बनना था।