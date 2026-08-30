भागवत के बयान से खुश हुए बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी, हिंदू-मुस्लिम भाईचारे पर कही बड़ी बात

इकबाल अंसारी ने कहा कि देश को अब आगे बढ़ना चाहिए। देश की भलाई के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। मोहन भागवत ने जो कहा है वह बिल्कुल सही है। उन्होंने देश की प्रगति विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह अहम बात कही है। वे अपने लंबे अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। यह बयान भाईचारे का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है और यह दर्शाता है कि हमें किस तरह के नेता की जरूरत है। एक ऐसा नेता जो सभी की परवाह करे हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता को बढ़ावा दे और देश की प्रगति को आगे बढ़ाए। अंसारी ने कहा है कि हिंदुस्तान हमेशा से हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारे और आपसी स्नेह की भूमि रहा है।