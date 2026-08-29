Nepal Flood: नेपाल की बाढ़ से यूपी को खतरा? जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दिया बड़ा अपडेट

जल शक्ति मंत्री ने कहा कि साल 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं ताकि राज्य में लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। 2017 से पहले प्रदेश में बांध कट जाते थे और भारी नुकसान होता था लेकिन अब सभी बांध पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी हमारी सौ प्रतिशत परियोजनाएं समय से पूरी हो चुकी हैं। शुरुआत में नेपाल से भारी मात्रा में पानी आने की आशंका थी और लग रहा था कि गंडक नदी पर वाल्मीकि बैराज से पानी का भारी दबाव बनेगा लेकिन अधिकारियों की मुस्तैदी से सब नियंत्रण में है। बैराज पर पानी का दबाव नहीं है और बाढ़ की आशंका वाले सभी जिले सुरक्षित हैं।