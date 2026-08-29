6 साल की बच्ची की हत्या! आरोपी पुलिस हिरासत में; ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला जानिए

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo- freepik)
Greater Noida Girl Murder: ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के हल्दौनी गांव में छह साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। बच्ची 28 अगस्त को घर से अचानक लापता हो गई थी। परिजनों की सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने जांच के दौरान एक संदिग्ध को हिरासत में लिया और बच्ची का शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच के लिए पांच पुलिस टीमों का गठन किया गया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्यों और अन्य तकनीकी एवं स्थानीय स्रोतों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है।
पुलिस के अनुसार, 28 अगस्त को हल्दौनी गांव निवासी करीब छह वर्षीय बच्ची के परिजनों ने उसके बिना बताए घर से चले जाने की सूचना दी थी। काफी तलाश के बाद भी बच्ची का पता नहीं चलने पर परिवार ने पुलिस को जानकारी दी। परिजनों की तहरीर के आधार पर ईकोटेक-3 थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। बच्ची को जल्द तलाशने के लिए पुलिस ने पांच टीमों को लगाया।
बच्ची के लापता होने की सूचना के बाद पुलिस टीमों ने गांव और आसपास के इलाकों में तलाश अभियान चलाया। इसके अलावा अलग-अलग स्थानों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई। जांच के दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले। तकनीकी और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की।
पुलिस की जांच में सामने आया कि CCTV फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति बोरी ले जाता हुआ दिखाई दिया था। इसके बाद पुलिस ने फुटेज और अन्य माध्यमों की मदद से उसकी पहचान करने का प्रयास किया। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस ने बच्ची का शव भी बरामद कर लिया।
बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह के मुताबिक, पोस्टमार्टम चिकित्सकों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी के बीच कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को सुरक्षित रखना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस इन साक्ष्यों के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और वारदात से जुड़े तथ्यों की पुष्टि करने का प्रयास कर रही है।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि बच्ची की हत्या के पीछे क्या वजह थी और वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक, मामले में हत्या के साथ-साथ दुष्कर्म समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FSL रिपोर्ट, CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बनाया गया है। इन रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की उम्मीद है। पुलिस सभी संभावित कोणों से मामले की जांच कर रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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