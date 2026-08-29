6 साल की बच्ची की हत्या! आरोपी पुलिस हिरासत में; ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला जानिए

Greater Noida Girl Murder: ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के हल्दौनी गांव में छह साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। बच्ची 28 अगस्त को घर से अचानक लापता हो गई थी। परिजनों की सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने जांच के दौरान एक संदिग्ध को हिरासत में लिया और बच्ची का शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच के लिए पांच पुलिस टीमों का गठन किया गया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्यों और अन्य तकनीकी एवं स्थानीय स्रोतों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है।