Greater Noida News: डिलीवरी बॉय को गेट पर रोका तो भड़की महिला, गार्ड से बोली- ‘जूते साफ करवाऊंगी’

पुलिस के अनुसार, मामले की जांच में यह भी देखा जा रहा है कि डिलीवरी बॉय को सोसाइटी के गेट पर किस वजह से रोका गया था। क्या सोसाइटी में डिलीवरी को लेकर कोई निर्धारित नियम था या किसी अन्य वजह से उसे प्रवेश नहीं दिया गया, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल सामने आए वीडियो में विवाद का बाद का हिस्सा दिखाई देता है। इसलिए पुलिस पूरे मामले के पीछे की वजह और दोनों पक्षों के दावों की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी गेट पर डिलीवरी और सुरक्षा नियमों को लेकर पहले भी विवाद सामने आते रहे हैं। इस मामले में भी अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक सामान्य डिलीवरी को लेकर शुरू हुआ विवाद आखिर इतना बढ़ा कैसे कि बात कथित मारपीट और धमकी तक पहुंच गई।