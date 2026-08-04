जिस आग से लोगों को बचाने पहुंचे, उसी में गई 2 दमकलकर्मियों की जान; ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा

घायलों में मुख्य आरक्षी चालक राजपाल सिंह, फायरमैन मनीष कुमार, मुख्य आरक्षी चालक तीर्थपाल सिंह, फायरमैन अमित कुमार और फायरमैन रोहित यादव शामिल थे। अस्पताल में इलाज के दौरान फायरमैन रोहित यादव और मुख्य आरक्षी चालक तीर्थपाल सिंह की मौत हो गई। वहीं राजपाल सिंह, मनीष कुमार और अमित कुमार का इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक तीनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है।