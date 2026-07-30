कॉलेज कैंपस तक पहुंची विदेशी ड्रग्स की सप्लाई चेन ध्वस्त! 15 लाख का माल जब्त; ग्रेटर नोएडा में नेटवर्क बेनकाब

Greater Noida Crime: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में पुलिस ने छात्रों तक विदेशी और सिंथेटिक ड्रग्स पहुंचाने वाले एक संगठित नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को नशीले पदार्थों की सप्लाई करते थे। आरोपियों के कब्जे से करीब 15 लाख रुपये कीमत की विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद की गई हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की सप्लाई चेन और इससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।