Gonda News: नशे के खिलाफ गोंडा पुलिस का बड़ा एक्शन, नष्ट किया ₹41 करोड़ का ड्रग्स

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन दहन अभियान के तहत गोंडा पुलिस लगातार नशे के कारोबार पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल की निगरानी में जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने बड़ी मात्रा में जब्त मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण कराया। यह पूरी कार्रवाई मैजापुर चीनी मिल में मौजूद इंसिनरेटर प्लांट में की गई। जहां विभिन्न थानों में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के 898 मुकदमों से जुड़े मादक पदार्थों को जलाकर नष्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक नष्ट किए गए ड्रग्स में सबसे ज्यादा गांजा शामिल था। इसके अलावा चरस, अफीम, स्मैक, हीरोइन, कोकीन और डोडा जैसे मादक पदार्थ भी शामिल रहे।