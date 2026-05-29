गोंडा में आधी रात एनकाउंटर: पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, साथी समेत तीन गिरफ्तार

गोंडा जिले के मनकापुर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात पुलिस और एसओजी टीम द्वारा चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक पुलिस को देखकर तेजी से भागने लगे। शक होने पर पुलिस टीम ने उनका पीछा शुरू किया। भागते समय बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में जा लगी। जिससे वह घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपी को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भेजा गया। जहां उसका उपचार चल रहा है।