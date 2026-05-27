जमीनी दस्तावेज के बदले लेखपाल ने ली मोटी रकम, फिर कर दी नई डिमांड, एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोरी के आरोप में एक राजस्व लेखपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी लेखपाल ने जमीन से जुड़े दस्तावेज देने के बदले मोटी रकम वसूली, फिर भी काम नहीं किया। जानकारी के मुताबिक, रामगांव थाना क्षेत्र के तमाचपुर गांव के रहने वाले दुलारे यादव ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी। दुलारे का कहना था कि उन्हें अपने दादा के नाम दर्ज जमीन से जुड़े एक न्यायालयी मामले में भू-अभिलेख कुर्रा की जरूरत थी। इस काम के लिए उन्होंने संबंधित लेखपाल से संपर्क किया था।