बहराइच में जंगल में लकड़ी बीनने गई महिला की संदिग्ध बाघ के हमले में मौत, मचा हड़कंप

Woman dies after being attacked by tiger in Bahraich: बहराइच में जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई महिला के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। जब अचानक जंगल से निकलकर बाघ ने उस पर हमला कर दिया। शोर-शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण को देखकर बाघ जंगल की तरफ भाग गया। ग्रामीण महिला को लेकर अस्पताल जा रहे थे। रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। बाघ की खबर से गांव में दहशत फैल गई। वन विभाग के कर्मचारियों को घटना की जानकारी दी गई। जिला वन अधिकारी ने बताया कि महिला लकड़ी लेने के लिए गई थी। बाघ के हमले से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला मूर्तिहा कोतवाली क्षेत्र का है।