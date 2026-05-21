बहराइच में ममता के आगे हारा तेंदुआ, मां ने जान पर खेलकर 6 साल के बेटे को बचाया।

Leopard spotted in Bahraich, panic spreads: बहराइच में एक मां 6 साल के बेटे के साथ बाजार जा रही थी। अभी वह घर से थोड़ी दूरी पर ही गई थी कि तेंदुआ ने बेटे को झपट्टा मारकर अपने साथ ले जाने लगा। यह देखकर मां तेंदुए से भिड़ गई। तेंदुआ बार-बार पंजे से हमला करता रहा, लेकिन मां की ममता बेटे को छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसी बीच शोर-शराबा सुनकर ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर पहुंचे। भीड़ देखकर तेंदुआ बच्चों को छोड़कर खेतों की ओर भाग गया। तेंदुआ ने एक युवक के ऊपर पर भी हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घायलों से बातचीत की, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला वन अधिकारी ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जा रहा है और इलाके की निगरानी की जा रही है। उन्होंने अकेले सुबह-शाम खेत और जंगल की तरफ ना जाने की अपील की है। यह मामला सुजौली थाना क्षेत्र के बड़खड़िया गांव का है।