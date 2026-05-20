शादीशुदा प्रेमी से निकाह की जिद! बहराइच में नाबालिग चढ़ी मोबाइल टॉवर पर, 4 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा, फिर ऐसी बनी बात

जानकारी के मुताबिक, नाबालिग गांव के ही एक युवक से प्रेम करती है। युवक दूसरी बिरादरी का होने के साथ पहले से शादीशुदा बताया जा रहा है। उसके बच्चे भी हैं। परिवार इसी रिश्ते का विरोध कर रहा था। जबकि लड़की उसी युवक से निकाह करने की जिद कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी रमेश सिंह रावत ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने लड़की को भरोसा दिलाया कि उसकी बात सुनी जाएगी। किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं होगा। पुलिस और ग्रामीण करीब चार घंटे तक लगातार उसे समझाते रहे। काफी मशक्कत के बाद लड़की नीचे उतरने के लिए राजी हो गई।