भैया घर के इकलौते कमाने वाले थे, अब हमारा क्या होगा, छोटे भाई का छलका दर्द

घर में खुशियों का माहौल था। 25 साल का बेटा विदेश जाने वाला था। मां-बाप पड़ोसियों-रिश्तेदारों से गर्व से कह रहे थे कि हमारा जयवीर अब कतर में नौकरी करेगा। छोटे भाई की आंखों में बड़े भाई जैसा बनने का सपना था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जिस बेटे को परिवार नई उड़ान के लिए विदा करने की तैयारी कर रहा है, उसकी अर्थी उठानी पड़ेगी। बहराइच के मन गोठिया गांव के रहने वाले जयवीर सिंह उन 10 लोगों में शामिल थे, जिनकी लखीमपुर खीरी सड़क हादसे (Lakhimpur Kheri Accident) में मौत हो गई।