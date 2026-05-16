आम तोड़ने गई कक्षा तीन की छात्रा का झाड़ियों में मिली नग्न लाश, मुंह में ठूंसा था कपड़ा, गांव में फैली सनसनी

बहराइच जिले के एक गांव में उस समय सनसनी फैल गई। जब कई घंटे से लापता चल रही एक छात्रा का शव शनिवार सुबह मक्के के खेत में पड़ा मिला। शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। बच्ची की हालत देखकर गांव वालों में डर और आक्रोश दोनों फैल गए। जानकारी के मुताबिक छात्रा प्राथमिक विद्यालय में कक्षा तीन की पढ़ाई करती थी। शुक्रवार सुबह वह घर से बाग में आम लाने की बात कहकर निकली थी। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। रिश्तेदारों और गांव वालों ने आसपास के खेतों और बागों में खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।