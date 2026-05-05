बहराइच में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, पुलिस छापेमारी में आपत्तिजनक हालत में मिले दो महिला समेत 6 लोग

बहराइच जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के वजीरबाग स्थित मछली मंडी इलाके में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया। जब एक घर में चल रही संदिग्ध गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मोहल्ले के लोगों का कहना था कि इस मकान में काफी समय से गलत काम हो रहे थे। लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही थी। आरोप है कि घर में बाहर से लड़कियां लाई जाती थीं। और यहां देह व्यापार का धंधा चलाया जाता था। इसके साथ ही जुए का अड्डा भी सक्रिय था। जहां दिन-रात संदिग्ध लोगों का आना-जाना लगा रहता था। इस कारण इलाके का माहौल लगातार खराब हो रहा था। स्थानीय परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे।