चलती कार बनी आग का गोला! बहराइच में बड़ा हादसा, अधिकारी ने कूदकर बचाई जान

कार में एसी चलने के बावजूद अंदर तापमान ज्यादा लगने पर उन्होंने गाड़ी को सड़क किनारे रोककर जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वह कार से बाहर निकले। अचानक गाड़ी से आग की लपटें उठने लगीं। यह देख वह तुरंत दूर हट गए। और अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा के लिहाज से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही रोक दी गई।