Bahraich Accident: जलती गाड़ियों में फंसे रह गए ड्राइवर… बाईपास पर खौफनाक हादसा, दो जिंदा जले

मृतकों में एक की पहचान प्रयागराज जिले के सिंधौरा निवासी 50 वर्षीय जीलाल यादव के रूप में हुई है। जो ट्रेलर चला रहे थे। वहीं, डीसीएम चालक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। क्योंकि उसका शव पूरी तरह जल चुका है। पुलिस उसकी शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं, पिकअप वाहन का चालक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उसका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही दरगाह थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग इतनी भयंकर थी कि उसे बुझाने के लिए फायर विभाग की दो गाड़ियों को लगाना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।