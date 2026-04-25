सपा सुप्रीमो और राहुल गांधी का पुतला दहन के दौरान BJP विधायक झुलसी, अखिलेश बोले- आग लगाने वाले रहे सावधान

बहराइच में ‘नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में’ नारे के साथ आयोजित विरोध प्रदर्शन उस समय हादसे में बदल गया। जब पुतला दहन के दौरान आग ने अचानक विकराल रूप ले लिया। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा, कई विधायक और कार्यकर्ता शामिल थे। इसी दौरान सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने राहुल गांधी के पुतले में आग लगाई। लेकिन पास में रखे अखिलेश यादव के पुतले में अचानक विस्फोट जैसी स्थिति बन गई। इस अप्रत्याशित घटना में आग की लपटें तेजी से फैलीं और अनुपमा जायसवाल उसकी चपेट में आ गईं। उनके कंधे के पास जलने की सूचना है। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए किसी तरह आग बुझाई। लेकिन तब तक वे झुलस चुकी थीं। मौके पर मौजूद पुलिस ने बिना देर किए उन्हें अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया।