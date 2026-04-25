नेपाल के नए टैक्स का असर: सीमा के बाजार सूने, व्यापारियों का कारोबार 40 प्रतिशत तक घटा

नेपाल सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए कस्टम नियमों ने भारत से सटे सीमावर्ती बाजारों की आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। नए नियम के तहत अब नेपाली नागरिक यदि 100 नेपाली रुपये से अधिक का सामान भारत से खरीदते हैं। तो उन्हें उस पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके साथ ही सीमा पर जांच भी कड़ी कर दी गई है। जिससे लोगों की आवाजाही और खरीदारी दोनों प्रभावित हुई हैं। इस फैसले का असर खासतौर पर बहराइच जिले के रुपईडीहा, बाबागंज और नानपारा जैसे बाजारों में साफ दिखाई दे रहा है। पहले नेपाल से बड़ी संख्या में लोग रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए इन बाजारों में आते थे। यहां उन्हें सब्जी, चावल, दाल, कपड़े और बर्तन जैसी चीजें सस्ती कीमत पर मिल जाती थीं। लेकिन अब टैक्स के डर से लोग खरीदारी से बच रहे हैं।