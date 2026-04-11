11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

बहराइच में तेंदुए का हमला: महिला का हाथ चबाया, किशोर को किया घायल…24 घंटे में 6 पर हमला दहशत में ग्रामीण

बहराइच के कतर्नियाघाट क्षेत्र में तेंदुए का आतंक बढ़ गया है। 24 घंटे में छह लोगों पर हमला हुआ है। जिसमें महिला और किशोर घायल हैं। ग्रामीण दहशत में हैं। वन विभाग ने निगरानी बढ़ाई है। प्रभावित क्षेत्र में कैमरे लगाए गए हैं।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Apr 11, 2026

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट Ai

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट Ai

बहराइच जिले के कतर्नियाघाट क्षेत्र में तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में अलग-अलग घटनाओं में छह लोगों पर हमला हुआ, जिनमें एक महिला और एक किशोर गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे और कैमरे लगाए हैं।

बहराइच के कतर्नियाघाट इलाके में इन दिनों तेंदुए की लगातार गतिविधियों से ग्रामीण भयभीत हैं। हाल ही में 24 घंटे के भीतर तेंदुए ने छह लोगों को निशाना बनाया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
पहली घटना मूर्तिहा रेंज के सुरजीपुरवा गांव की है। यहां रहने वाली 40 वर्षीय शांति जंगल किनारे लकड़ी इकट्ठा करने गई थीं। तभी अचानक झाड़ियों से निकले तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया और उनके हाथ को बुरी तरह घायल कर दिया। हमले के दौरान शांति की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और वनकर्मी मौके पर पहुंचे। लोगों को आता देख तेंदुआ महिला को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। ग्रामीणों ने तुरंत शांति को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत के चलते उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

गेहूं काट रहे युवक पर हमला वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में लगाया कैमरा

दूसरी घटना मंझाव कॉलोनी के पास की है। परसपुर गांव का 15 वर्षीय लालू खेत में गेहूं काट रहा था। तभी पहले से घात लगाए बैठे तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। किशोर के शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़ पड़े, जिससे तेंदुआ उसे छोड़कर भाग गया। घायल किशोर को भी प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज भेजा गया। लगातार हो रही घटनाओं के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। लोग खेतों और जंगल के पास जाने से बच रहे हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में पिंजरे और निगरानी के लिए कैमरे लगा दिए हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए को जल्द पकड़ लिया जाएगा।

पिछले वर्ष 40 लोग घायल 15 की गई जान

वन विभाग के अनुसार, पिछले साल भी तेंदुए के हमलों में 15 लोगों की जान जा चुकी है। और करीब 40 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा कैसरगंज इलाके में भेड़ियों के हमले में कई लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में इस बार भी लोग काफी डरे हुए हैं। और जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Apr 2026 05:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / बहराइच में तेंदुए का हमला: महिला का हाथ चबाया, किशोर को किया घायल…24 घंटे में 6 पर हमला दहशत में ग्रामीण

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में आंधी बारिश का तांडव… दो दिनों में 12 लोगों की मौत, अगले 48 घंटे में इन 23 जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट

सांकेतिक फाइल फोटो पत्रिका
बहराइच

बहराइच में जाली नोट छापने वाले गैंग के चार सदस्य गिरफ्तार, नकली नोट प्रिंटर एवं अन्य उपकरण बरामद

पकड़े गए आरोपों के साथ पुलिस टीम फोटो सोर्स विभाग
बहराइच

UP Rains: मौसम का ‘डबल अटैक’! ओले, आंधी और बिजली की चेतावनी इन 35 जिलों में अलर्ट, 60 KM रफ्तार से हवाएं

सांकेतिक तस्वीर फाइल फोटो पत्रिका
बहराइच

दो महीने में उजड़ गया पूरा परिवार…पहले पति ने दी जान, अब पत्नी ने भी चुना वही रास्ता… गांव में फैली सनसनी

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बहराइच

दरिंदगी की हद पार: पत्नी को बाइक से बांधकर घसीटा, हालत गंभीर मेडिकल कॉलेज रेफर… ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.