बहराइच में तेंदुए का हमला: महिला का हाथ चबाया, किशोर को किया घायल…24 घंटे में 6 पर हमला दहशत में ग्रामीण

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट Ai
बहराइच जिले के कतर्नियाघाट क्षेत्र में तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में अलग-अलग घटनाओं में छह लोगों पर हमला हुआ, जिनमें एक महिला और एक किशोर गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे और कैमरे लगाए हैं।
बहराइच के कतर्नियाघाट इलाके में इन दिनों तेंदुए की लगातार गतिविधियों से ग्रामीण भयभीत हैं। हाल ही में 24 घंटे के भीतर तेंदुए ने छह लोगों को निशाना बनाया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
पहली घटना मूर्तिहा रेंज के सुरजीपुरवा गांव की है। यहां रहने वाली 40 वर्षीय शांति जंगल किनारे लकड़ी इकट्ठा करने गई थीं। तभी अचानक झाड़ियों से निकले तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया और उनके हाथ को बुरी तरह घायल कर दिया। हमले के दौरान शांति की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और वनकर्मी मौके पर पहुंचे। लोगों को आता देख तेंदुआ महिला को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। ग्रामीणों ने तुरंत शांति को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत के चलते उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
दूसरी घटना मंझाव कॉलोनी के पास की है। परसपुर गांव का 15 वर्षीय लालू खेत में गेहूं काट रहा था। तभी पहले से घात लगाए बैठे तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। किशोर के शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़ पड़े, जिससे तेंदुआ उसे छोड़कर भाग गया। घायल किशोर को भी प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज भेजा गया। लगातार हो रही घटनाओं के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। लोग खेतों और जंगल के पास जाने से बच रहे हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में पिंजरे और निगरानी के लिए कैमरे लगा दिए हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए को जल्द पकड़ लिया जाएगा।
वन विभाग के अनुसार, पिछले साल भी तेंदुए के हमलों में 15 लोगों की जान जा चुकी है। और करीब 40 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा कैसरगंज इलाके में भेड़ियों के हमले में कई लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में इस बार भी लोग काफी डरे हुए हैं। और जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
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