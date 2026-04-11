बहराइच में तेंदुए का हमला: महिला का हाथ चबाया, किशोर को किया घायल…24 घंटे में 6 पर हमला दहशत में ग्रामीण

बहराइच के कतर्नियाघाट इलाके में इन दिनों तेंदुए की लगातार गतिविधियों से ग्रामीण भयभीत हैं। हाल ही में 24 घंटे के भीतर तेंदुए ने छह लोगों को निशाना बनाया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

पहली घटना मूर्तिहा रेंज के सुरजीपुरवा गांव की है। यहां रहने वाली 40 वर्षीय शांति जंगल किनारे लकड़ी इकट्ठा करने गई थीं। तभी अचानक झाड़ियों से निकले तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया और उनके हाथ को बुरी तरह घायल कर दिया। हमले के दौरान शांति की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और वनकर्मी मौके पर पहुंचे। लोगों को आता देख तेंदुआ महिला को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। ग्रामीणों ने तुरंत शांति को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत के चलते उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।