UP Rains: मौसम का ‘डबल अटैक’! ओले, आंधी और बिजली की चेतावनी इन 35 जिलों में अलर्ट, 60 KM रफ्तार से हवाएं

UP Rains: यूपी के कई हिस्सों में इन दिनों मौसम बेहद अस्थिर बना हुआ है। शुक्रवार देर रात आगरा में ओले गिरे, जबकि मथुरा में रुक-रुक कर बारिश होती रही। कुशीनगर में तेज आंधी के दौरान पेड़ की डाल टूटकर गिर गई। जिसकी चपेट में आकर एक भाई और बहन की दर्दनाक मौत हो गई। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के 35 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। इसके अलावा 55 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का खतरा जताया गया है। कई जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।