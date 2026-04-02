बहराइच में ज्वेलर्स को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी धमकी, 5 लाख रंगदारी की मांग… कारतूस भेजकर मचाई दहशत

बहराइच के मिहींपुरवा कस्बे में उस समय सनसनी फैल गई। जब सर्राफा कारोबारी चंद्र मोहन सोनी को एक धमकी भरा पत्र मिला। वह “जगदीश ज्वेलर्स” के मालिक हैं। इस पत्र में भेजने वाले ने खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और 5 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की। इतना ही नहीं, डर फैलाने के लिए लिफाफे के अंदर कारतूस का खोखा भी रखा गया था। पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि तय समय के भीतर पैसे नहीं दिए गए तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। इस घटना के बाद व्यापारी और उनका परिवार पूरी तरह सहम गया है। घर में भय का माहौल बना हुआ है। आसपास के लोगों में भी डर फैल गया है।