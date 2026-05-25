बहराइच में देवी-देवताओं पर अभद्र पोस्ट पड़ी भारी, युवक गिरफ्तार; पुलिस हिरासत में मांगता रहा माफी

बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया है। दर्जिनपुरवा गांव के रहने वाले सज्जाद अली नामक युवक पर आरोप है कि उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से बहुसंख्यक समाज के देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी पोस्ट की थी। पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते ही स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। कई हिंदू संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई। स्थानीय लोगों और संगठनों की शिकायत के बाद रानीपुर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली गई विवादित पोस्ट को भी हटवा दिया गया।