24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

बहराइच में फिर तेंदुए से फिर भिड़ी मां, मासूम बच्ची को छुड़ाया, गांव में दहशत

Bahraich leopard attack: बहराइच के कतर्नियाघाट इलाके में तेंदुए का आतंक फिर सामने आया। घर के बाहर मां के साथ सो रही 7 वर्षीय बच्ची को तेंदुआ मच्छरदानी से उठा कर ले जाने लगा। लेकिन मां की बहादुरी और ग्रामीणों के शोर से बच्ची की जान बच गई। गंभीर घायल बच्ची का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

May 24, 2026

फाइल फोटो पत्रिका

फाइल फोटो पत्रिका

बहराइच के कतर्निया घाट इलाके में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात घर के बाहर मां के साथ सो रही 7 वर्षीय बच्ची पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ मासूम को मुंह में दबाकर घसीटते हुए ले जाने लगा। लेकिन मां के शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़ पड़े। जिससे बच्ची की जान बच गई। गंभीर हालत में बच्ची का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।

बहराइच जिले के कतर्निया घाट वन क्षेत्र से सटे गांवों में जंगली जानवरों का डर लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला ककरहा रेंज के ककरहा गांव का है। जहां देर रात एक तेंदुए ने घर के बाहर सो रही मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। यहां के रहने वाले चुन्ना अंसारी की 7 वर्षीय बेटी सायमा अपनी मां सबरून निशा के साथ घर के बाहर मच्छरदानी लगाकर सो रही थी। रात गहराने के बाद अचानक जंगल की तरफ से आए तेंदुए ने बच्ची को दबोच लिया। तेंदुआ उसे मुंह में पकड़कर कुछ दूर तक घसीटते हुए ले जाने लगा। अचानक बेटी की चीख सुन मां की नींद खुल गई।

मां ने बच्ची को अपनी तरफ खींच कर मदद के लिए चिल्लाने लगी

मां ने बिना डरे बच्ची को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। जोर-जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। हांका लगाना शुरू कर दिया। लोगों की भीड़ और आवाज सुनकर तेंदुआ बच्ची को छोड़ जंगल की तरफ भाग गया।

बच्ची के सिर और पेट में गंभीर चोटें, अस्पताल में चल रहा इलाज

हमले में बच्ची के सिर और पेट पर गंभीर चोटें आई हैं। पहले उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। लेकिन हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। वहां उसका इलाज जारी है। हालत गंभीर बताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर आशीष वर्मा के अनुसार बच्ची के शरीर पर गहरे जख्म हैं। डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम गांव पहुंच गई।

डीएफओ बोले- तेंदुए को पकड़ने के लिए किया जा रहा प्रयास

डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि इलाके में कांबिंग शुरू कर दी गई है। तेंदुए को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोग रात में घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 May 2026 01:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / बहराइच में फिर तेंदुए से फिर भिड़ी मां, मासूम बच्ची को छुड़ाया, गांव में दहशत

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नेपाल बॉर्डर पर नशे के कारोबार का भंडाफोड़, कोल्ड ड्रिंक की दुकान से कोडीन सिरप बरामद, हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

पकड़ा गया आरोपी पुलिस टीम फोटो सोर्स विभाग
बहराइच

Bahraich Accident: नानपारा-लखीमपुर हाईवे पर ट्रक-कंटेनर की भीषण टक्कर, क्लीनर की मौत; सड़क पर बहा सरसों तेल

Accident
बहराइच

बहराइच में ममता के आगे हारा तेंदुआ, मां ने जान पर खेलकर 6 साल के बेटे को बचाया।

प्रतीकात्मक फोटो, फोटो सोर्स- ChatGPT
बहराइच

2 घंटों तक एंबुलेंस का इंतजार फिर भी नहीं मिली! BJP नेता की थमी सांसें, बहराइच का सनसनीखेज मामला

bjp leader dies while waiting for ambulance know whole matter bahraich up news
बहराइच

शादीशुदा प्रेमी से निकाह की जिद! बहराइच में नाबालिग चढ़ी मोबाइल टॉवर पर, 4 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा, फिर ऐसी बनी बात

नाबालि लड़की को टावर से नीचे उतरने की अपील करते पुलिसकर्मी सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.