बहराइच में सुबह-सुबह भीषण सड़क हादसा; बस और ट्रैक्टर की टक्कर में चालक की मौत, 11 घायल

Bahraich bus accident: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में रविवार को सुबह-सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। गोंडा से बहराइच जा रही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की एक बस की टक्कर सीमेंट से लदी ट्रैक्टर से हो गई। इस टक्कर में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार कम से कम 11 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अपनी टीमों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।