भेड़ियों के हमले से 14 लोगों की हुई थी मौत; मौत के खौफ में जी रहे थे लोग, अब बहराइच में कैसे हैं हालात?

उत्तर प्रदेश की बहराइच जिले में पिछले साल भेड़ियों के आतंक से जिले के कई क्षेत्र प्रभावित रहे। भेड़ियों की दहशत से यहां के ग्रामीणों की नींद उड़ गई थी। भेड़ियों के हमले में 14 लोगों की जान भी गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए। इस वर्ष मामला पूरी तरह से शांत है। बहराइच जिले में अब तक मानव-भेड़िया संघर्ष की कोई घटना दर्ज नहीं हुई है। वन विभाग इसे भेड़ियों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण और संवेदनशील गांवों में किए गए सर्वे का परिणाम मान रहा है। प्रशासन अब भेड़ियों की वैज्ञानिक गणना और आवास संरक्षण की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है।