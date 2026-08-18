यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, बहराइच में कक्षा 1 से 8 तक स्कूल बंद, इन जिलों में चेतावनी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। बहराइच में बारिश के खतरे को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 19 से 23 अगस्त तक कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 20 और 21 अगस्त को पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।